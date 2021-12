Katia Ricciarelli si sveglia in piena notte credendo che sia mattina e fa uno scherzo esilarante agli altri ( VIDEO) (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Katia Ricciarelli non è sicuramente tra le concorrenti di questa sesta edizione del Grande Fratello VIP, più amati, a causa di alcune pessime uscite e di alcuni atteggiamenti che i telespettatori del reality continuano a condannare. Ieri sera , o meglio, questa notte, ha regalato una pagina molto divertente a chi di notte stava seguendo il reality di Canale 5 ( e al pubblico che oggi ha avuto modo di rivedere i VIDEO). La cantante infatti si è svegliata nel cuore della notte, erano circa le 3, credendo di aver dormito per tutto il pomeriggio. Quando si è avvicinata al gruppetto di vipponi ancora svegli, pensava che la stessero prendendo in giro. Barù e gli altri continuavano a dirle che in realtà era ancora notte e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 dicembre 2021)non è sicuramente tra le concorrenti di questa sesta edizione del Grande Fratello VIP, più amati, a causa di alcune pessime uscite e di alcuni atteggiamenti che i telespettatori del reality continuano a condannare. Ieri sera , o meglio, questa, ha regalato una pagina molto divertente a chi distava seguendo il reality di Canale 5 ( e al pubblico che oggi ha avuto modo di rivedere i). La cantante infatti si èta nel cuore della, erano circa le 3,di aver dormito per tutto il pomeriggio. Quando si è avvicinata al gruppetto di vipponi ancora svegli, pensava che la stessero prendendo in giro. Barù e glicontinuavano a dirle che in realtà era ancorae ...

