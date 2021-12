Katia Ricciarelli in lacrime di notte terrorizza tutti i concorrenti: “Dov’è Ciuffy?”: il video esilarante (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Katia Ricciarelli è una delle colonne portanti del cast del Grande Fratello Vip6. La cantante lirica si è fatta conoscere al grande pubblico del reality show sotto numerosi aspetti. Katia Ricciarelli, infatti, ha raccontato a cuore aperto la sua vita passata, piena di successi, e la solitudine che prova nel suo presente. Ma la cantante lirica ha anche parlato di un possibile futuro matrimonio. Tra i suoi affetti più grandi, anche l’amato cagnolino Ciuffy, che la cantante ha incontrato più volte, durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Proprio l’amico a quattro zampe dell’illustre concorrente è stato protagonista di un recente scherzo della cantante lirica. La scorsa notte Katia Ricciarelli si è finta sonnambula e ha cominciato a ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021)è una delle colonne portanti del cast del Grande Fratello Vip6. La cantante lirica si è fatta conoscere al grande pubblico del reality show sotto numerosi aspetti., infatti, ha raccontato a cuore aperto la sua vita passata, piena di successi, e la solitudine che prova nel suo presente. Ma la cantante lirica ha anche parlato di un possibile futuro matrimonio. Tra i suoi affetti più grandi, anche l’amato cagnolino, che la cantante ha incontrato più volte, durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Proprio l’amico a quattro zampe dell’illustre concorrente è stato protagonista di un recente scherzo della cantante lirica. La scorsasi è finta sonnambula e ha cominciato a ...

Advertising

wiolas : RT @MilaVolani: #gfvip E' in atto operazione simpatia per Katia. E' evidente che ieri abbia parlato con qualcuno di importante forse con l… - carlo234556 : RT @Tristan__esdpv: semplicemente questo scherzo la cosa più bella mai vista in questa edizione, katia ricciarelli ha voluto già guadagnars… - Skq7qZ : RT @MilaVolani: #gfvip E' in atto operazione simpatia per Katia. E' evidente che ieri abbia parlato con qualcuno di importante forse con l… - ninarosesnow : RT @MilaVolani: #gfvip E' in atto operazione simpatia per Katia. E' evidente che ieri abbia parlato con qualcuno di importante forse con l… - gabriel42816101 : RT @MilaVolani: #gfvip E' in atto operazione simpatia per Katia. E' evidente che ieri abbia parlato con qualcuno di importante forse con l… -