Kanye West compra casa di fronte alla sua ex Kim Kardashian: rimarrete senza parole (FOTO) (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La nuova casa di Kanye West A quanto pare Kanye West è pronto a tutto per stare vicino alla sua famiglia nonostante il divorizio. E così ha comprato una casa (una villa per meglio dire) dall’altra parte della strada di quella dell’ex moglie Kim Kardashan. Anche se il rapper ha già una villa a Malibu L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La nuovadiA quanto pareè pronto a tutto per stare vicinosua famiglia nonostante il divorizio. E così hato una(una villa per meglio dire) dall’altra parte della strada di quella dell’ex moglie Kim Kardashan. Anche se il rapper ha già una villa a Malibu L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Kanye West compra casa di fronte alla sua ex Kim Kardashian: rimarrete senza parole (FOTO) - barb1p : @Canieuest96 Vabbe sei fan di Kanye West perché dovrei risponderti - infoadambrody : RT @VanityFairIt: Da Kim Kardashian e Kanye West ad Adam Brody e Leighton Meester: per loro è stato subito #amore - marsxnvm : ora verrò querelata ma lo dirò lo stesso mi piacciono sia taylor swift sia kanye west - pietrodautilia : ok lo ammetto, piango ascoltando runaway di kanye west, va bene? -