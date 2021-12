Juventus Women | Salvai operata al crociato | intervento riuscito

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Infortuniochirurgico per il difensore. Comunicato UFFICIALE dellasulla calciatrice Attraverso i propri canali ufficiali, laha reso noto che Ceciliaè stata sottoposta adchirurgico dopo l’infortunio al. Queste le sue condizioni. COMUNICATO – «Ceciliaè stata sottoposta questa mattina adchirurgico per la ricostruzione del legamentodel ginocchio destro. È statadal Prof. Roberto Rossi, l’è perfettamentee nei prossimi giorni inizierà l’iter riabilitativo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

juventusfc : ?? ???? ?????????????? ?????? @LindaSembrant! ????? La fase di riabilitazione, il suo ritorno a Vinovo, il mondo Juventus Women… - FIGCfemminile : ?????? | C??PP?? ???????????? Il sorteggio premia l’Empoli, definiti gli accoppiamenti dei Quarti di finale ? ?? 29/30 genna… - CalcioNews24 : #Juventus Women, riuscito l'intervento di Salvai ? - TUTTOJUVE_COM : La Juventus Women sprona Salvai: 'Forza Ceci' - Maumunno : Il secondo rinforzo dopo Grosso -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Women

ASCOLTA Infortunio Salvai: intervento chirurgico per il difensore. Comunicato UFFICIALE dellasulla calciatrice Attraverso i propri canali ufficiali, laha reso noto che Cecilia Salvai è stata sottoposta ad intervento chirurgico dopo l'infortunio al crociato. Queste le sue condizioni. COMUNICATO ...Nel 1966 infatti venne creata in Inghilterra la's Football Association che operò fino al 1993 ... Nel 1971 a trionfare nel campionato FICF è la Realmentre il campionato FFIGC venne vinto ...Attraverso i propri social, la Juventus Women ha voluto esprimere il suo supporto a Cecilia Salvai, che oggi è stata operata per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio ...L’ex attaccante gialloblù, durante un’intervista concessa a RiservaDiLusso, è tornata sulla propria esperienza scaligera Il luogo della ripresa, ma anche il posto ideale per vivere: questo è Verona pe ...