Juventus, vendere per fare cassa: scelto il primo sacrificato. Ecco di chi si tratta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In casa Juventus si sa, la situazione non è delle migliori: sia per quanto concerne il piano economico, sia il piano societario. Per risollevare morale e classifica, nella prossima sessione di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In casasi sa, la situazione non è delle migliori: sia per quanto concerne il piano economico, sia il piano societario. Per risollevare morale e classifica, nella prossima sessione di...

Advertising

Pall_Gonfiato : Juventus, vendere per fare cassa: scelto il primo sacrificato. Ecco di chi si tratta - antidisagio1 : Vendere #Kulusevski per avere i danari per #Scamacca sarebbe la prova provata che #paratici non era l’unico coglion… - metalblanco1991 : RT @_grazy87: Si fanno i soliti nomi di attaccanti che potrebbero arrivare alla Juventus a gennaio, e poi scopri che bisogna fare i salti m… - CalcioPillole : Come riporta Sky, il #Sassuolo non è intenzionato a vendere Gianluca #Scamacca a gennaio. e la #Juventus non ha avv… - _grazy87 : Si fanno i soliti nomi di attaccanti che potrebbero arrivare alla Juventus a gennaio, e poi scopri che bisogna fare… -