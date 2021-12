Juventus Napoli si gioca? Quante assenze per Spalletti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Juventus, il prossimo sei gennaio, sfiderà il Napoli; una partita decisamente complicata per i partenopei visto le numerose assenze. Spalletti (Lapresse)La Serie A riprenderà il prossimo sei gennaio con in calendario due big match: Milan-Roma e Juventus-Napoli. La sfida dello Stadium è fondamentale per il futuro delle due squadre e per le sorti del campionato. I bianconeri vogliono vincere per due motivi: vendicare la sconfitta dell’andata ed accorciare in classifica, portandosi a meno due dai ragazzi di Spalletti. Discorso completamente diverso per i partenopei reduci da una sola vittoria, a San Siro contro il Milan, nelle ultime cinque partite. Una flessione piuttosto evidente che ha visto scivolare la squadra a meno sette dal primo ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La, il prossimo sei gennaio, sfiderà il; una partita decisamente complicata per i partenopei visto le numerose(Lapresse)La Serie A riprenderà il prossimo sei gennaio con in calendario due big match: Milan-Roma e. La sfida dello Stadium è fondamentale per il futuro delle due squadre e per le sorti del campionato. I bianconeri vogliono vincere per due motivi: vendicare la sconfitta dell’andata ed accorciare in classifica, portandosi a meno due dai ragazzi di. Discorso completamente diverso per i partenopei reduci da una sola vittoria, a San Siro contro il Milan, nelle ultime cinque partite. Una flessione piuttosto evidente che ha visto scivolare la squadra a meno sette dal primo ...

GoalItalia : #JuveNapoli di nuovo a rischio per Covid? L'ASL Napoli 2: 'Situazione da monitorare' ? - sscnapoli : ?? #JuventusNapoli biglietti settore ospiti in vendita da giovedì 30 dicembre. Le modalità di acquisto ?? - forumJuventus : (TS) '#JuveNapoli del 6 gennaio a rischio ASL. C'è un protocollo ma il Collegio di Garanzia lo ribaltò già lo scors… - PaoloBMb70 : RT @CalcioFinanza: Allarme Covid, rischio Asl per Juventus-Napoli: situazione molto simile allo scorso anno - ilDadoEtratto77 : RT @CalcioFinanza: Allarme Covid, rischio Asl per Juventus-Napoli: situazione molto simile allo scorso anno -