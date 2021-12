Juventus-Napoli: le novità su Insigne e Fabian Ruiz (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Insigne e Fabian Ruiz sono risultati negativi al Covid: entrambi i calciatori del Napoli saranno a disposizione per la Juventus Attraverso una nota, il Napoli ha reso nota la negatività di Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz, guariti in giornata dal Coronavirus. I due giocatori torneranno a disposizione di Spalletti da domani a Castelvolturno, con il tecnico degli azzurri che li recupera per Juventus-Napoli del 6 gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021)sono risultati negativi al Covid: entrambi i calciatori delsaranno a disposizione per laAttraverso una nota, ilha reso nota la negatività di Lorenzo, guariti in giornata dal Coronavirus. I due giocatori torneranno a disposizione di Spalletti da domani a Castelvolturno, con il tecnico degli azzurri che li recupera perdel 6 gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

