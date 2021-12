Juventus | la “clausola Barcellona” spaventa i bianconeri per De Ligt

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Deal? Unapermetterebbe all’olandese di liberarsi dalla Juve per passare ai blaugrana: i dettagli Secondo quanto riportato questa mattina dal quotidiano Sport, nel contratto di Matthijs Decon laesisterebbe una ““. Larescissoria presente nell’attuale accordo del difensore olandese con iè di 120 milioni di euro. Tuttavia la cifra potrebbe scendere a 75 milioni nel caso in cui fosse ila trattare l’acquisto del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il quotidiano Sport sgancia una bomba di mercato. Stando a quanto riportato dagli spagnoli, infatti, il difensore della, Matthijs de Ligt , avrebbe una 'Barcellona ' nel proprio contratto. Ciò significa che, nel caso i blaugrana tentassero di acquistare l'olandese, ladi 120 milioni di euro ...Calciomercato, Raiola avrebbe chiesto e ottenuto larescissoria, ma un club può prelevarlo lo stesso. Calciomercato, il futuro del campione difensivo, centrale ormai consolidato nell'...La clausola, va detto, si attiverà a fine stagione, e sarà di 75 milioni. Da capire come si muoverà in tale ottica la Juventus e lo stesso giocatore che non ha mai parlato di un futuro lontano dalla ...L'attaccante napoletano guadagnerebbe quasi 6 milioni di euro netti l'anno per 5 anni. Il Napoli prenota Muriel per sostituirlo ...