Juventus | Kulusevski vicino all’ addio? La situazione

Acquistato nell'estate del 2020 per la cifra di 35 milioni dall' Atalanta Dejan Kulusevski ha mostrato solo sprazzi del suo talento in questo anno con la Juventus, con la scusante di non aver avuto comunque un minutaggio molto alto. Dejan Kulusevski Juventus Mercato Dejan probabilmente non ha espresso il suo maggior valore per problemi caratteriali e di natura tattica ma la Juve non vorrebbe privarsene visto il talento che più volte ha dimostrato. Un eventuale cessione avverrebbe solo nel caso di offerte pari o superiori al prezzo per cui è stato pagato con molte big pronte ad accogliere lo svedese tra le loro braccia, alcune di queste sono il Tottenham di Conte, l' Arsenal e il Bayern Monaco, solo squadre top dunque, a dimostrare che il ragazzo vale non poco. Daniele Scrazzolo

