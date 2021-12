Juventus, il rinnovo di Dybala si fa sempre più complicato: ecco perché (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Juventus e Paulo Dybala sono sempre più lontani; dalle ultime indiscrezioni, infatti, il rinnovo appare decisamente complicato. Dybala (Lapresse)La Juventus si sta godendo gli ultimi giorni di riposo prima di tornare agli ordini di Allegri, il prossimo trenta dicembre, per iniziare a preparare la sfida con il Napoli. Allo Stadium, contro i partenopei, i ragazzi di Allegri non possono sbagliare; un successo, infatti, permetterebbe ai bianconeri di accorciare ulteriormente sul terzo posto. Partita dove il tecnico ritroverà Chiellini, Chiesa e Dybala, tre recuperi fondamentali per avere ulteriori alternative in quello che, senza dubbio, è il mese più importante della stagione. Se la squadra deve pensare al campo, la società si deve concentrare sul ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lae Paulosonopiù lontani; dalle ultime indiscrezioni, infatti, ilappare decisamente(Lapresse)Lasi sta godendo gli ultimi giorni di riposo prima di tornare agli ordini di Allegri, il prossimo trenta dicembre, per iniziare a preparare la sfida con il Napoli. Allo Stadium, contro i partenopei, i ragazzi di Allegri non possono sbagliare; un successo, infatti, permetterebbe ai bianconeri di accorciare ulteriormente sul terzo posto. Partita dove il tecnico ritroverà Chiellini, Chiesa e, tre recuperi fondamentali per avere ulteriori alternative in quello che, senza dubbio, è il mese più importante della stagione. Se la squadra deve pensare al campo, la società si deve concentrare sul ...

