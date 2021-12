Juventus, ennesimo positivo al Covid: l’ufficialità del club (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Altro caso di positività al Covid-19 in Serie A. Questa volta è De Winter della Juventus ad aver contratto il virus. La variante Omicron sta dilagando in tutto il continente europeo. I casi si stanno moltiplicando anche nel nostro paese. Anche il calcio sta subendo questa quarta ondata. In Germania ed Olanda sono tornati a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Altro caso di positività al-19 in Serie A. Questa volta è De Winter dellaad aver contratto il virus. La variante Omicron sta dilagando in tutto il continente europeo. I casi si stanno moltiplicando anche nel nostro paese. Anche il calcio sta subendo questa quarta ondata. In Germania ed Olanda sono tornati a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

