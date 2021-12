Juventus, De Ligt addio? Raiola parte all’attacco: il piano per farlo partire (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le parole di Raiola hanno messo in apprensione tutto il mondo Juventus; il futuro di de Ligt rischia di essere lontano da Torino. de Ligt (Lapresse)La Juventus, nella giornata di domani, tornerà in campo per preparare la delicata sfida contro il Napoli, in programma il prossimo sei gennaio. Nel frattempo, la società bianconera sta definendo le proprie strategie in vista del mercato di gennaio; l’idea è quella di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri per permettere al tecnico di disputare al meglio possibile la seconda parte di stagione. Centrocampista e attaccante gli obiettivi dirigenza considerando le lacune mostrate della Juventus proprio in questi reparti. Non solo il presente; la società bianconera pensa anche al futuro e il pensiero principale è il rinnovo ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le parole dihanno messo in apprensione tutto il mondo; il futuro di derischia di essere lontano da Torino. de(Lapresse)La, nella giornata di domani, tornerà in campo per preparare la delicata sfida contro il Napoli, in programma il prossimo sei gennaio. Nel frattempo, la società bianconera sta definendo le proprie strategie in vista del mercato di gennaio; l’idea è quella di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri per permettere al tecnico di disputare al meglio possibile la secondadi stagione. Centrocampista e attaccante gli obiettivi dirigenza considerando le lacune mostrate dellaproprio in questi reparti. Non solo il presente; la società bianconera pensa anche al futuro e il pensiero principale è il rinnovo ...

