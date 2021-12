Juventus, altro positivo nel gruppo squadra U23: è Koni De Winter (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Juventus comunica che “è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Koni De Winter il quale sta già osservando le norme previste”. La squadra bianconera “applicherà come sempre i protocolli in vigore, in accordo con le Autorità Sanitarie”. Il calciatore dell’Under 23 nelle ultime settimane si era spesso aggregato alla prima squadra. Quest’ultima riprenderà gli allenamenti proprio nella giornata di domani. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lacomunica che “è emersa la positività al Covid-19 del calciatoreDeil quale sta già osservando le norme previste”. Labianconera “applicherà come sempre i protocolli in vigore, in accordo con le Autorità Sanitarie”. Il calciatore dell’Under 23 nelle ultime settimane si era spesso aggregato alla prima. Quest’ultima riprenderà gli allenamenti proprio nella giornata di domani. SportFace.

