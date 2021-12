Jude Law, dal primo Papa di Sorrentino al giovane Silente in “Animali Fantastici” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In molti, presi dall’euforia delle festività, potrebbero aver deciso di recuperare (o vedere, per l’ennesima volta) L’amore non va in vacanza. La commedia romantica, dal sapore squisitamente natalizio, è divenuta fin dalla sua prima uscita un must irrinunciabile, grazie anche al cast composto da Kate Winslet, Cameron Diaz e, soprattutto, Jude Law. Quest’ultimo, che a … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In molti, presi dall’euforia delle festività, potrebbero aver deciso di recuperare (o vedere, per l’ennesima volta) L’amore non va in vacanza. La commedia romantica, dal sapore squisitamente natalizio, è divenuta fin dalla sua prima uscita un must irrinunciabile, grazie anche al cast composto da Kate Winslet, Cameron Diaz e, soprattutto,Law. Quest’ultimo, che a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Aly1712 : RT @VanityFairIt: Jude Law compie 49 anni! A lui, e a tutti i Capricorno che compiono gli anni oggi, tanti, tantissimi auguri ?? ?? Ed ecco c… - crxwsfate : ah oggi è il compleanno di jude law. buongiornissimo ? - Marcell78225090 : RT @fraurolo121: ?? “Non dipendo da nessuno e nessuno dipende da me. Ma non ho la pace dell'anima, e se non hai questo, non hai nulla.” #Jud… - Rom_Lisa : RT @AndreaPecchia1: L'attore e doppiatore britannico David Jude Heyworth #Law nasce a #Londra il #29Dicembre 1972. 'Lo so, sono molto bell… - AndreaPecchia1 : L'attore e doppiatore britannico David Jude Heyworth #Law nasce a #Londra il #29Dicembre 1972. 'Lo so, sono molto… -