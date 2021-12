Jim Ross annuncia sui social: “Sono finalmente libero dal cancro!” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Negli ultimi mesi Jim Ross ha spaventato il mondo del wrestling annunciando pubblicamente di avere un cancro alla pelle. Si è sottoposto ad un’operazione ed a diversi trattamenti di radiazioni. Sul proprio twitter ha esposto questa bellissima notizia ed ha confermato la sua presenza al team di commento in quel di Dynamite di stanotte che si terrà in quel di Jacksonville. Il tweet I’m CANCER FREE! We did it! See you tonight on #AEWDYNAMITE at 8 ET! ??? pic.twitter.com/4X9tmFtWTQ— Jim Ross (@JRsBBQ) December 29, 2021 Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Negli ultimi mesi Jimha spaventato il mondo del wrestlingndo pubblicamente di avere un cancro alla pelle. Si è sottoposto ad un’operazione ed a diversi trattamenti di radiazioni. Sul proprio twitter ha esposto questa bellissima notizia ed ha confermato la sua presenza al team di commento in quel di Dynamite di stanotte che si terrà in quel di Jacksonville. Il tweet I’m CANCER FREE! We did it! See you tonight on #AEWDYNAMITE at 8 ET! ??? pic.twitter.com/4X9tmFtWTQ— Jim(@JRsBBQ) December 29, 2021

