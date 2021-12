Jada Pinkett Smith, la moglie di Will Smith rompe il silenzio sulla sua malattia: “Mi raso fino al cuoio capelluto, ho l’alopecia” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Jada Pinkett Smith rompe il silenzio sulla malattia che l’ha colpita qualche anno fa. A 50 anni, la moglie di Will Smith si trova a fare i conti con l’alopecia, una malattia autoimmune che porta alla perdita dei capelli fino alla loro totale scomparsa. “Ho visto i capelli nella doccia, sono rimasta con una ciocca in mano, e ho temuto di diventare calva. È stato uno di quei momenti nella vita in cui ho veramente tremato dalla paura. Per questo motivo continuavo a tagliare i capelli che prima invece erano i protagonisti di un mio rituale di bellezza”, aveva raccontato nel 2018 in diretta sul suo profilo Facebook, rivelando per la prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021)ilche l’ha colpita qualche anno fa. A 50 anni, ladisi trova a fare i conti con, unaautoimmune che porta alla perdita dei capellialla loro totale scomparsa. “Ho visto i capelli nella doccia, sono rimasta con una ciocca in mano, e ho temuto di diventare calva. È stato uno di quei momenti nella vita in cui ho veramente tremato dalla paura. Per questo motivo continuavo a tagliare i capelli che prima invece erano i protagonisti di un mio rituale di bellezza”, aveva raccontato nel 2018 in diretta sul suo profilo Facebook, rivelando per la prima ...

