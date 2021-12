Israele ha a che fare con una grave epidemia di aviaria (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ha ucciso oltre 5mila gru nel nord del paese, e le autorità hanno fatto abbattere per precauzione centinaia di migliaia di polli Leggi su ilpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ha ucciso oltre 5mila gru nel nord del paese, e le autorità hanno fatto abbattere per precauzione centinaia di migliaia di polli

Advertising

lauraboldrini : Grazie alle autorevoli personalità israeliane per la solidarietà. Ciò dimostra: 1??La gravità dell’ingerenza dell… - rubio_chef : E mentre il disgustoso #MaurizioMolinari @repubblica continuano da ormai un anno a fare propaganda nazisionista????,… - NicolaPorro : ???? La quarta dose in #Israele, ecco lo scenario che potrebbe prospettarsi???? - ItalicaTestudo : RT @NicolaPorro: ???? La quarta dose in #Israele, ecco lo scenario che potrebbe prospettarsi???? - twicetom_ : RT @chiarachefacose: il male del momento è sicuramente chi ha attaccato il covid a chiara ferragni, non che mentre i paesi ricchi (e i parc… -