(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Molti genitori sono preoccupati per l’, giunti ad un indiscutibile nuovo picco della pandemia Covid-19 in queste feste natalizie. Dopo l’impennata di contagi registrata dopo la sola prima settimana di vacanza per milioni di studenti italiani, ci si chiede cosa potrebbe succedere al 10, ossia la data indicata per il rientro in classe, per la stragrande maggioranza degli istituti. Inutile cadere nel panico in questo momento, temendo un ritorno in DAD: ledelfin da oggi sono ben precise e soprattutto, la situazione dovrà ancora essere monitorata nei prossimi giorni. Cosa dice il ministro Patrizio Bianchi Il ministro Bianca è stato molto chiaro riguardo l’...

Advertising

wordweb81 : Ipotesi #scuole chiuse a gennaio, le indicazioni ufficiali del MIUR - tiscalinotizie : - infoitinterno : Riapertura scuole gennaio 2022: non solo rinvio, le ipotesi più probabili - LiveSicilia : Allarme contagi nelle scuole: ipotesi vacanze più lunghe - infoitinterno : Scuole aperte e ipotesi screening straordinario per il rientro -

Ultime Notizie dalla rete : Ipotesi scuole

Ma con l'arrivo del nuovo anno e il rientro in uffici e, la scenario è cupo. In queste ... Lockdown per i no vax, Green pass per il lavoro: ecco tutte leE anche l', vista le difficoltà di molte Regioni nello stare dietro alle richieste di test, ... Si ragiona poi su una nuova modifica delle regole per la quarantena nelle, dove l'...Vaccini obbligatori e Super Green Pass per i lavoratori è anche la linea del leader di Italia Viva, Matteo Renzi: “Il Covid, per chi si è vaccinato, si sta ‘raffreddorizzando’ dicono gli esperti. “Que ...Domani si riunirà il Comitato tecnico scientifico e in seguito sarà convocato il Consiglio dei ministri per rivedere il sistema dei tracciamenti, valutare il rientro a scuola e la durata delle quarant ...