“Io e lui? Proprio non ricordo”. Giucas Casella, la figuraccia è servita: smascherato da lei (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tra i personaggi più seguiti del Grande Fratello Vip c’è senza dubbio Giucas Casella, l’illusionista infatti continua a far parlare di sé. Tra gli episodi più chiacchierati la lunga serie di flirt snocciolata, tra questi anche quello con la Contessa De Blanck con la quale, Proprio nella Casa, ha avuto un confronto. “C’è stata una frequentazione, ma sto con Valeria da quarant’anni e la amo tantissimo. Comunque farei venire Patrizia in studio perché racconta sempre la verità”. Cosa che è avvenuta, ma con risultati deludenti per l’uomo. Patrizia De Blanck ha invitato subito Giucas Casella a rettificare la sua frase: “Dì le cose come stanno realmente, non abbiamo fatto niente”. Ma lui non ha mollato qui la presa e ha continuato a confermare che qualcosa ci sia stato in passato. A ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tra i personaggi più seguiti del Grande Fratello Vip c’è senza dubbio, l’illusionista infatti continua a far parlare di sé. Tra gli episodi più chiacchierati la lunga serie di flirt snocciolata, tra questi anche quello con la Contessa De Blanck con la quale,nella Casa, ha avuto un confronto. “C’è stata una frequentazione, ma sto con Valeria da quarant’anni e la amo tantissimo. Comunque farei venire Patrizia in studio perché racconta sempre la verità”. Cosa che è avvenuta, ma con risultati deludenti per l’uomo. Patrizia De Blanck ha invitato subitoa rettificare la sua frase: “Dì le cose come stanno realmente, non abbiamo fatto niente”. Manon ha mollato qui la presa e ha continuato a confermare che qualcosa ci sia stato in passato. A ...

Advertising

reportrai3 : Coppi, agente di stazione: 'la vettura non può viaggiare con il forchettone inserito.Ricordo di averlo chiesto prop… - FBiasin : E se proprio devo scegliere il mio 'best interista 2021' scelgo lui, #Brozovic: gioca sempre, corre per tre, è ovun… - ellen_kreitler : RT @MarinaGelashvi6: @DearEl7 @dimash_official Dimash è un ragazzo spaziale, davvero un uomo di nuova formazione corretta... Dimash e altri… - Jane07643593 : RT @MarinaGelashvi6: @DearEl7 @dimash_official Dimash è un ragazzo spaziale, davvero un uomo di nuova formazione corretta... Dimash e altri… - _iamalessiaa : RT @fr4gole: lui è proprio la mia vita -