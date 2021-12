INTERVISTA – Daniele Doveri al Lemon Bowl | “Mia figlia affronterà il tennis con la giusta passione”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ospite d’eccezione al. L’arbitro di Serie A,, si è infatti recato alla manifestazionetica nazionale di giovani atleti per accompagnare suaVictoria che, da qualche mese, ha iniziato ad appassionarsi a questo sport. Il direttore di gara ha concesso una breve interista ai microfoni di Sportface.it, nella quale ha spiegato l’amore che suaha per il: “Non sono un grande praticamente di, ma nell’ultimo anno mi sono appassionato molto a questo sport. Stanno fiorendo dei campioni italiani. Nelc’è un’organizzazione perfetta, con ragazzi che vengono da diverse regioni e anche dall’estero per darsi battaglia in questo palcoscenico, uno dei ...

Advertising

NetflixIT : Una città raccontata da Sorrentino anche attraverso quella che ne è la canzone simbolo, Napule è di Pino di Daniele… - sportface2016 : INTERVISTA - Daniele #Doveri al #LemonBowl: 'Mia figlia affronterà il tennis con la giusta passione' - tempoweb : La confessione del figlio di Bobby Solo a #Storieitaliane #iltempoquotidiano - cloudnuvy : RT @NetflixIT: Una città raccontata da Sorrentino anche attraverso quella che ne è la canzone simbolo, Napule è di Pino di Daniele. Qui l’i… - GervasioFabio : Da Squid Game ai videogiochi, “i bambini hanno bisogno di concretezza, di regali pratici”. INTERVISTA a Daniele Nov… -

Ultime Notizie dalla rete : INTERVISTA Daniele

Sportface.it

Commenta per primo Davide Torchia , agente del difensore della Juventus ,Rugani , ha concesso un'a Radio Marte in cui ha parlato del futuro del suo assistito. IL NAPOLI - 'Rugani al Napoli? Credo che abbia delle altre idee il club, perché dopo l'...Nel corso di un'a La Gazzetta dello Sport , il commentatore e opinionistaAdani si è soffermato sulle voci di mercato relative alla Juventus e non ha nascosto il suo gradimento per un obiettivo che ...Ospite d’eccezione al Lemon Bowl. L’arbitro di Serie A, Daniele Doveri, si è infatti recato alla manifestazione tennistica nazionale di giovani atleti per accompagnare sua figlia Victoria che, da qual ...Davide Torchia, agente del difensore della Juventus, Daniele Rugani, ha concesso un'intervista a Radio Marte in cui ha parlato del futuro del suo assistito.