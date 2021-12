Inter | per Frattesi si cerca di giocare d' anticipo Attesa Dignee spunta Villar

Inter, per Frattesi si cerca di giocare d'anticipo. Attesa Digne...e spunta Villar (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Scamacca non è l'unico gioiello del Sassuolo che piace all'Inter. C'è un file aperto ad Appiano che porta al nome di Davide Frattesi, per caratteristiche tecniche considerato il rinforzo ideale in ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Scamacca non è l'unico gioiello del Sassuolo che piace all'. C'è un file aperto ad Appiano che porta al nome di Davide, per caratteristiche tecniche considerato il rinforzo ideale in ...

