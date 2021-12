Inter, domani la ripresa degli allenamenti: c’è Correa (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’Inter torna ad allenarsi a partire da domani Stanno per terminare le brevi vacanze natalizie per i giocatori dell’Inter. Il gruppo è atteso domani ad Appiano Gentile dove ad attenderli ci sarà Simone Inzaghi che potrà tornare a contare su Joaquim Correa che sembra aver smaltito il problema accusato in occasione del match contro la Roma. “Riprenderanno domani i lavori in casa Inter verso la trasferta di campionato che i nerazzurri affronteranno il giorno dell’Epifania a Bologna. Simone Inzaghi riaccoglierà in gruppo Correa. A questo punto, l’unico Interrogativo da chiarire in vista dello scontro con i rossoblù è quello che riguarda il sostituto di Calhanoglu: il turco infatti sarà squalificato“. Calhanoglu“I più accreditati ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’torna ad allenarsi a partire daStanno per terminare le brevi vacanze natalizie per i giocatori dell’. Il gruppo è attesoad Appiano Gentile dove ad attenderli ci sarà Simone Inzaghi che potrà tornare a contare su Joaquimche sembra aver smaltito il problema accusato in occasione del match contro la Roma. “Riprenderannoi lavori in casaverso la trasferta di campionato che i nerazzurri affronteranno il giorno dell’Epifania a Bologna. Simone Inzaghi riaccoglierà in gruppo. A questo punto, l’unicorogativo da chiarire in vista dello scontro con i rossoblù è quello che riguarda il sostituto di Calhanoglu: il turco infatti sarà squalificato“. Calhanoglu“I più accreditati ...

