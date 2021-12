Insigne - Toronto, Giovinco: "Spero che Lorenzo non esca dai radar della Nazionale" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) "Lorenzo, avendo vinto l'Europeo e avendo buoni rapporti con la Nazionale, mi auguro non esca dai radar azzurri. Io parlo della mia esperienza: da quando mi sono trasferito in Canada, ne sono uscito ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ", avendo vinto l'Europeo e avendo buoni rapporti con la, mi auguro nondaiazzurri. Io parlomia esperienza: da quando mi sono trasferito in Canada, ne sono uscito ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Insigne più #Belotti, il #Toronto pensa anche al capitano del @TorinoFC_1906 - federicocasotti : Vai al triplo dello stipendio in un Paese dalla qualità di vita altissima per te e per la famiglia, in un campionat… - sportmediaset : #Insigne dice addio al Napoli: accordo faraonico con Toronto. #SportMediaset - Alemilanista86 : RT @Seby_Sarno_: *??Esclusiva: #Insigne ha ACCETTATO l’offerta del #Toronto in questi minuti. Il capitano lascerà il #Napoli a giugno a par… - NapoliToday : #Calcio Giovinco mette in guardia Insigne sul Toronto: 'Devi mettere in conto di sparire dai radar. Io ho perso la… -