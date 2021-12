Insigne negativo al Covid: sarà titolare con la Juventus? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lorenzo Insigne è negativo al Covid: oggi il capitano azzurro si è sottoposto al tampone attestando la fine della quarantena obbligatoria. Dunque il talento di Frattamaggiore sarà disponibile per la sfida con la Juve in programma il prossimo 6 gennaio anche se l’Asl sta monitorano costantemente la situazione a causa dell’esplosione dei contagi in Campania L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lorenzoal: oggi il capitano azzurro si è sottoposto al tampone attestando la fine della quarantena obbligatoria. Dunque il talento di Frattamaggioredisponibile per la sfida con la Juve in programma il prossimo 6 gennaio anche se l’Asl sta monitorano costantemente la situazione a causa dell’esplosione dei contagi in Campania L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

