Insigne al Toronto | tutte le cifre | il capitano del Napoli ricoperto d’oro

ASCOLTA Sebastian Giovinco parla della sua esperienza ale avverteSebastian Giovinco, attaccante italiano attualmente svincolato, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato della possibilità che Lorenzovada a giocare al ...Sebastian Giovinco, ex calciatore del, ha parlato della trattativa per il trasferimento diin CanadaLorenzosi avvicina ale spaventa il Napoli. La trattativa coi canadesi è concreta e continua a far parlare gli addetti ai lavori. Contattato per commentare il possibile trasferimento, anche ...La Formica Atomica avverte il capitano del Napoli: "Andando in MLS ho perso la Nazionale e la visibilità" "Qui sono sicuri che sia fatta, lo aspettano per marzo. Ma a me sembra strano perché è il capi ...L'ex attaccante di Juve e Parma parla anche dell'offerta economica da capogiro: Mi erano stati promessi mari e montagne che in realtà non c’erano.