Insigne al Toronto | Napoli divisa sui social

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) La maxi offerta delper ingaggiare Lorenzodivide. Suimolti commenti sul capitano. La montagna di milioni cheha offerto a Lorenzoper convincerlo a varcare l’Atlantico ispira due considerazioni: innanzitutto che il fantasista napoletano gode in Nordamerica di un notevole appeal, come peraltro meritano la sua classe e il fatto di essere fresco campione d’Europa. La seconda riflessione, è che in Canada sanno benissimo che soltanto con i soldi possono convincere un campione comea giocare da loro, perché il fascino della MLS non è quello della Premier o della Liga, ma neanche della Bundesliga o della nostra zoppicante Serie A… A questo puntoè difronte a un bivio: sistemare se stesso, e le ...

... anche in riferimento alla situazione di Lorenzo. L'esterno d'attacco partenopeo sembrerebbe in procinto di lasciare la sua Napoli per raggiungere, anche attirato da un ricchissimo ...troverebbe meno visibilità e più vivibilità. Una città bellissima in un Paese bellissimo. Una vasta comunità italiana e la tranquillità di andarsene dove vuole con la famiglia ...La maxi offerta del Toronto per ingaggiare Lorenzo Insigne divide Napoli. Sui social molti commenti sul capitano.Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, a Radio Marte ha analizzato la possibile scelta del capitano del Napoli di trasferirsi a Toronto: “Dipende dalle scelte di vita e ...