Insigne, affare milionario: quanto guadagnerà in America (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Negli ultimi giorni non si parla d'altro, Insigne al Napoli, Insigne al Toronto. C'è chi da la partenza per certa e chi, invece, crede che il calciatore di Fratta possa restare ancora al Napoli per inseguire il sogno dello scudetto. Al centro di tutta la questione partenza o meno c'è uno stipendio faraonico offerto dalla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

