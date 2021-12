Iniziato lo sbarco dei migranti ad Augusta: sono tutti negativi al Covid. Meloni vuole ancora blaterare? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lo sbarco dei migranti della Geo Barents, attraccata da ieri al porto di Augusta (Siracusa), è Iniziato: Dopo l'attracco sono iniziate le procedure sanitarie con l'esecuzione dei primi tamponi ai 174 ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lodeidella Geo Barents, attraccata da ieri al porto di(Siracusa), è: Dopo l'attraccoiniziate le procedure sanitarie con l'esecuzione dei primi tamponi ai 174 ...

