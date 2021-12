In Veneto nuovo picco: 8.666 nuovi contagi. Dati preoccupanti su ricoveri e quarantene (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Segna un nuovo record il numero di contagi Covid in Veneto che nel nuovo bollettino regionale riporta 8.666 casi nelle ultime 24 ore. Sono 23 invece i decessi, che portano il totale delle vittime nella regione a 12.358. In netto aumento anche le persone in quarantena, cresciute di 4.485 per un totale di 80.456 soggetti attualmente in isolamento. Critici anche i numeri che arrivano dagli ospedali veneti, dove in area medica ci sono stati 126 nuovi ricoveri, con 1.290 posti letto occupati e 12 ingressi da ieri nelle terapie intensive, dove ora sono ricoverate 190 persone. Leggi anche: contagi, il record del Veneto: 7.403 casi in 24 ore. E un cittadino su dieci è in quarantena Covid, i contagi non danno tregua al ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Segna unrecord il numero diCovid inche nelbollettino regionale riporta 8.666 casi nelle ultime 24 ore. Sono 23 invece i decessi, che portano il totale delle vittime nella regione a 12.358. In netto aumento anche le persone in quarantena, cresciute di 4.485 per un totale di 80.456 soggetti attualmente in isolamento. Critici anche i numeri che arrivano dagli ospedali veneti, dove in area medica ci sono stati 126, con 1.290 posti letto occupati e 12 ingressi da ieri nelle terapie intensive, dove ora sono ricoverate 190 persone. Leggi anche:, il record del: 7.403 casi in 24 ore. E un cittadino su dieci è in quarantena Covid, inon danno tregua al ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - Agenzia_Ansa : I contagi da Covid segnano un altro record in Veneto, 8.666 in sole 24 ore. Lo riporta in bollettino della Regione.… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: I contagi da Covid segnano un altro record in Veneto, 8.666 in sole 24 ore. Lo riporta in bollettino della Regione. Il to… - lussif72 : RT @Agenzia_Ansa: I contagi da Covid segnano un altro record in Veneto, 8.666 in sole 24 ore. Lo riporta in bollettino della Regione. Il to… - AnsaVeneto : Covid: nuovo record contagi in Veneto, 8.666 in un giorno. Sono 23 i decessi, boom di ricoveri in ospedale, +126… -