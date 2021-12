In tre settimane il numero dei non vaccinati ricoverati è cresciuto del 46%. Nei 21 ospedali sentinella aumentano le degenze anche tra gli under 18 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo l’ultimo report degli ospedali sentinella della Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere, dal 7 dicembre al 28 dicembre il numero dei pazienti Covid non vaccinati ricoverati è cresciuto del 46%, mentre l’aumento dei vaccinati si è fermato al 19%. Il tasso di crescita dei ricoveri nei reparti Covid è del 13,7%, con una accelerazione rispetto alla scorsa settimana quando l’incremento era stato del 7%. L’aumento complessivo, sempre secondo i dati contenuti nell’ultimo report della Fiaso, è stato del 33%. In terapia intensiva i non vaccinati sono il 71% del totale dei pazienti, contro il 29% di vaccinati. Per i non vaccinati si va dai 21 agli 85 anni, per i vaccinati il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo l’ultimo report deglidella Federazione delle aziende sanitarie eere, dal 7 dicembre al 28 dicembre ildei pazienti Covid nondel 46%, mentre l’aumento deisi è fermato al 19%. Il tasso di crescita dei ricoveri nei reparti Covid è del 13,7%, con una accelerazione rispetto alla scorsa settimana quando l’incremento era stato del 7%. L’aumento complessivo, sempre secondo i dati contenuti nell’ultimo report della Fiaso, è stato del 33%. In terapia intensiva i nonsono il 71% del totale dei pazienti, contro il 29% di. Per i nonsi va dai 21 agli 85 anni, per iil ...

