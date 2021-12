In Rai è il giorno dello sciopero, ma per Fuortes i problemi potrebbero non essere finiti: le ultime da viale Mazzini (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Oggi è il grande giorno dello sciopero Rai, con tanto di notizie lette nei Tg dai delegati del Comitato di redazione, come accadeva tanti e tanti anni fa. “Restano i tagli lineari all’informazione di servizio pubblico, decisi dal vertice aziendale, senza un piano industriale, senza un progetto e senza alcun confronto”, spiega Daniele Macheda, gran capo dell’Usigrai. “L’amministratore delegato che ha cancellato edizioni dei telegiornali della Tgr e dello Sport, con la giustificazione degli ascolti, solo un mese fa aveva detto invece alla Commissione di Vigilanza che il servizio Pubblico ‘non insegue lo share come unico parametro di successo’ – sottolinea Macheda – Noi chiediamo che questo vertice smetta la logica dei tagli e avvii un confronto serio e leale con i sindacati”. Insomma “il metodo da seguire deve ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Oggi è il grandeRai, con tanto di notizie lette nei Tg dai delegati del Comitato di redazione, come accadeva tanti e tanti anni fa. “Restano i tagli lineari all’informazione di servizio pubblico, decisi dal vertice aziendale, senza un piano industriale, senza un progetto e senza alcun confronto”, spiega Daniele Macheda, gran capo dell’Usigrai. “L’amministratore delegato che ha cancellato edizioni dei telegiornali della Tgr eSport, con la giustificazione degli ascolti, solo un mese fa aveva detto invece alla Commissione di Vigilanza che il servizio Pubblico ‘non insegue lo share come unico parametro di successo’ – sottolinea Macheda – Noi chiediamo che questo vertice smetta la logica dei tagli e avvii un confronto serio e leale con i sindacati”. Insomma “il metodo da seguire deve ...

