In futuro rischiamo inverni senza neve (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'irrigidirsi delle temperature è una manna dal cielo per gli appassionati di sport invernali, che in questo periodo hanno già tirato fuori sci e snowboard in attesa di abbondanti nevicate, una speranza che in certe zone potrebbe durare solo qualche altro decennio. I cambiamenti climatici indotti dalle attività umane stanno infatti diminuendo i manti nevosi stagionali in tutto il pianeta, con conseguenze potenzialmente catastrofiche sulle risorse idriche. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Reviews Earth & Environment prevede che nei prossimi 60 anni praticamente smetterà di nevicare sui territori dell'ovest degli Stati Uniti. Ma il problema non è circoscritto solo al Nord America. Se le emissioni di gas serra non saranno ridotte, i modelli meteorologici prevedono riduzioni anche del 20 per cento del manto nevoso, con gravi implicazioni sugli ecosistemi.

