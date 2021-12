In Europa cresce ancora Omicron. Allarme Oms: restano alti i rischi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Oltre al boom di casi in Francia e Gran Bretagna, si registra un record di infezioni in Danimarca: almeno 1600 persone ogni 100mila abitanti risultano positive al virus Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Oltre al boom di casi in Francia e Gran Bretagna, si registra un record di infezioni in Danimarca: almeno 1600 persone ogni 100mila abitanti risultano positive al virus

Ultime Notizie dalla rete : Europa cresce In Europa cresce ancora Omicron. Allarme Oms: restano alti i rischi Oltre al boom di casi in Francia e Gran Bretagna, si registra un record di infezioni in Danimarca: almeno 1600 persone ogni 100mila abitanti risultano positive al virus

In Europa cresce ancora Omicron. Allarme Oms: restano alti i rischi TG La7 Covid, la variante Omicron flagella l'Europa La variante Omicron ormai dilaga in tutto il mondo e l'Oms lancia l'ennesimo allarme. L'Organizzazione mondiale della Sanità ha comunicato che il numero di casi di Covid-19 regis ...

Quattro scenari per l’Europa nel 2022 Ancora scontri sulle regole contro la pandemia. La resa dei conti per i populisti. Una serie di elezioni dal risultato incerto. Cosa ci riserva il prossimo anno nell’analisi del politologo olandese Ca ...

