Imprese e impatto Covid: le grandi meno resilienti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Grande non fa rima con più pronte a reggere l'urto della crisi. Le grandi Imprese, infatti, si sono rivelate meno solide all'impatto della pandemia. Nel 2020, le aziende con oltre 250 dipendenti hanno registrato un calo del fatturato dell'11,2% a fronte delle medie, quelle tra 50 e 249 dipendenti, che hanno evidenziato una maggiore resilienza, con una flessione del fatturato del 7,6%. Il dato emerge dall'Osservatorio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti che ha analizzato l'impatto dell'emergenza Covid nel 2020 su oltre 600.000 bilanci delle società di capitali sottolineando come la crisi sia diversificata a seconda del territorio, della classe dimensionale e del settore di attività economica. Nell'identikit elaborato dai commercialisti emerge come il volume complessivo dei ...

