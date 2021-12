Impensabile Concita | dalla parte dei padroni | Un pretesto per non lavorare | asfaltati i lavativi che sfruttano il Covid

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si alza il sipario, inizia una nuova puntata di In Onda, il programma condotto da David Parenzo eDe Gregorio e in onda su La7. La puntata è quella di oggi, mercoledì 29 dicembre, dove ovviamente tiene banco la pandemia. Il tutto mentre si avvia a conclusione il Consiglio dei ministri chiamato a varare l'ultimo pacchetto di misure anti-, dove le più importanti novità riguarderanno le modalità di quarantena e i suoi tempi. Già, era necessario intervenire, con milioni di italiani bloccati a casa, per scelta, furbizia o costrizione. E così, dopo una settimana di pressioni, il governo ha deciso di aggiustare le misure sull'isolamento. E parlando delle incombenti novità, ecco cheDe Gregorio si spende in uno sfogo francamente ineccepibile, ma che un poco stupisce, poiché arriva da una giornalista fieramente ...

'Sono così felice di vivere in Italia...'. Paolo Mieli, ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda, su La7, è caustico nel commentare come cambia il... Mentre sta per arrivare il via libera al Super Green Pass in Consiglio dei ministri, Concita De Gregorio ha espresso il suo punto di vista a riguardo. Ospite nello studio de L'aria che...