Illusioni Perdute | Benjamin Voisin presenta il nuovo film di Xavier Giannoli

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Con le sue performance stellari, l’orchestrale colonna sonora e le ricche scenografie,diè pura ambizione cinematografica, che attraverso un lungo viaggio dell’eroe al contrario, racconta la nascita della società dello spettacolo e della comunicazione di massa. Tratto dal capolavoro di Honoré de Balzac, La Commedia umana, ilè ambientato nella Francia del 1820 ma abbraccia tematiche e toni straordinariamente contemporanei. L’arrivo in Italia è accompagnato dal suo stesso protagonista,. Quest’ultimo è la nuova promessa del cinema francese, già Premio César per Estate ’85 di François Ozon, Premio Lumière per la migliore promessa maschile 2021 e candidato ai César 2022 come migliore promessa proprio per questa nuova ...

Lucien è un poeta sconosciuto nella Francia del XIX secolo che lascia la sua provincia per tentare la fortuna a Parigi. Abbandonato a se stesso in questa città, il giovane scopre ...