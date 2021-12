Il volto di una mummia finalmente svelato, per la prima volta, grazie alle nuove tecnologie (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo anni di studio e ricerche, lo studio della storia dell’antico Egitto riesce ancora a stupirci e regalarci scoperte eccezionali. Negli anni, i metodi di studio dei reperti archeologici sono sempre più migliorati, soprattutto grazie all’avanzamento tecnologico. In questo caso, sfruttando le nuove tecnologie a disposizione, alcuni ricercatori sono riusciti a studiare in maniera più approfondita una mummia. Lo studio sulla mummia Secondo lo studio pubblicato su Frontiers in Medicine, la mummia di Amenhotep I, che regnò tra il 1525 e il 1504 Avanti Cristo, sarebbe stata scoperta ben 140 anni fa, nel sito di Deir el-Bahari. Gli archeologi, però, avrebbero evitato per anni di “aprirla”, in modo da preservare le ottime condizioni della maschera sul suo viso e delle bende. Per ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo anni di studio e ricerche, lo studio della storia dell’antico Egitto riesce ancora a stupirci e regalarci scoperte eccezionali. Negli anni, i metodi di studio dei reperti archeologici sono sempre più migliorati, soprattuttoall’avanzamento tecnologico. In questo caso, sfruttando lea disposizione, alcuni ricercatori sono riusciti a studiare in maniera più approfondita una. Lo studio sullaSecondo lo studio pubblicato su Frontiers in Medicine, ladi Amenhotep I, che regnò tra il 1525 e il 1504 Avanti Cristo, sarebbe stata scoperta ben 140 anni fa, nel sito di Deir el-Bahari. Gli archeologi, però, avrebbero evitato per anni di “aprirla”, in modo da preservare le ottime condizioni della maschera sul suo viso e delle bende. Per ...

