Il trucco dei veglioni clandestini a Capodanno, al veglione col dj-set: «Si balla? Non possiamo legare la gente alla sedia» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Con l’arrivo del Capodanno si moltiplicano le serate organizzate soprattutto nei locali più capienti in cui è previsto anche un dj-set a fine serata. Un film già visto per esempio nelle scorse stagioni estive, quando il governo aveva imposto la chiusura delle discoteche così come in questi giorni festivi per contenere l’ondata di contagi di Coronavirus, soprattutto con l’imporsi della variante Omicron. Lo stop a feste e cerimonie però non sta impedendo l’organizzazione dei tradizionali veglioni di San Silvestro, come riporta il Messaggero, che ha raccolto diversi casi in cui i ristoratori accompagnano alla cena anche la musica da ballo. I divieti in fondo non riguardano i cenoni, così il trucco è di semplicissima applicazione. Come nel caso di un locale di Milano che ha una capienza di 120 persone. Per l’ingresso c’è ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Con l’arrivo delsi moltiplicano le serate organizzate soprattutto nei locali più capienti in cui è previsto anche un dj-set a fine serata. Un film già visto per esempio nelle scorse stagioni estive, quando il governo aveva imposto la chiusura delle discoteche così come in questi giorni festivi per contenere l’ondata di contagi di Coronavirus, soprattutto con l’imporsi della variante Omicron. Lo stop a feste e cerimonie però non sta impedendo l’organizzazione dei tradizionalidi San Silvestro, come riporta il Messaggero, che ha raccolto diversi casi in cui i ristoratori accompagnanocena anche la musica da ballo. I divieti in fondo non riguardano i cenoni, così ilè di semplicissima applicazione. Come nel caso di un locale di Milano che ha una capienza di 120 persone. Per l’ingresso c’è ...

