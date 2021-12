(Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’Alta Corte del Sudha negato albritannicola possibilità di continuare a condurre test sismici a largo della, paradiso per l’allevamento di balene. Comunità locali e ambientalisti esultano, ringraziando la Corte per aver ascoltato “coloro che non hanno voce”, ovvero quei gruppi indigeni che vivono vicino al litorale interessato. “Rispettiamo la decisione della Corte e abbiamo sospeso i test mentre valutiamo la sentenza”, afferma un portavoce della terza compagnia petrolifera al mondo. Il semaforo rimarrà rosso finché non verrà determinato senecessiti di un’ulteriore autorizzazione ambientale. Le esplorazioni petrolifere in programma e i test sismici che ilha ...

