Il procedimento legislativo italiano alla prova del PNRR (Di mercoledì 29 dicembre 2021) (Policy brief della Luiss School of Government a cura di Luca Bartolucci) L’Unione europea ha reagito alla crisi pandemica con una serie di misure economico-finanziarie, tra le quali la più rilevante è stata senza dubbio – anche per il suo valore “simbolico” – il Next Generation EU. Si tratta di un primo embrione di debito comune, di natura temporanea, col quale finanziare un’Unione più resiliente, moderna e sostenibile. È uno strumento che dovrebbe essere in grado di riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione, anche attraverso un vero e proprio cambiamento di paradigma: dal “vincolo esterno” quantitativo a un nuovo ‘indirizzo qualitativo’ per l’utilizzo delle risorse dell’Unione. La particolare attenzione all’impiego delle spese che verranno fatte a debito si esprime attraverso un rigoroso meccanismo di condizionalità tra risorse e riforme: le ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) (Policy brief della Luiss School of Government a cura di Luca Bartolucci) L’Unione europea ha reagitocrisi pandemica con una serie di misure economico-finanziarie, tra le quali la più rilevante è stata senza dubbio – anche per il suo valore “simbolico” – il Next Generation EU. Si tratta di un primo embrione di debito comune, di natura temporanea, col quale finanziare un’Unione più resiliente, moderna e sostenibile. È uno strumento che dovrebbe essere in grado di riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione, anche attraverso un vero e proprio cambiamento di paradigma: dal “vincolo esterno” quantitativo a un nuovo ‘indirizzo qualitativo’ per l’utilizzo delle risorse dell’Unione. La particolare attenzione all’impiego delle spese che verranno fatte a debito si esprime attraverso un rigoroso meccanismo di condizionalità tra risorse e riforme: le ...

