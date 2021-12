Il premio Nobel Parisi: 'Centomila casi prima di Capodanno, vaccini fondamentali' (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Giorgio Parisi, premio Nobel della Fisica, ha analizzato i dati più recenti della variante Omicron. E, in un'intervista all'Ansa, ha detto che è realistico attendersi circa 100.000 casi già intorno al ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Giorgiodella Fisica, ha analizzato i dati più recenti della variante Omicron. E, in un'intervista all'Ansa, ha detto che è realistico attendersi circa 100.000già intorno al ...

Advertising

GassmanGassmann : Vacciniamoci , e se non volete dare retta a me, almeno ascoltate un Premio Nobel . #VACCINATI - Agenzia_Ansa : E' morto l'arcivescovo sudafricano Desmond Tutu, uno dei simboli della resistenza contro l'apartheid, promotore del… - robersperanza : Addio al Premio Nobel per la Pace, Desmond Tutu. Non dimentichiamo le sue battaglie contro l'apartheid. - lellazz : @PapaFrancescoB1 premio nobel alla letteratura 2021 per la poesia 'Avanti mi dica' - drivernervoso : RT @DBarillarisson: ?NOVITA' PREMIO NOBEL? Sono veramente felice di comunicarvi che ho Barillantemente superato gli ottavi di finale per i… -