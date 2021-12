Il padre che scioglie cocaina nel bicchiere al posto del medicinale per la figlia di 5 anni

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un’assurda storia che arriva da Ravenna, dove una bambina di 5è ricovera in Ospedale dopo che ilha dato dellaallandola in unaldi un. La piccola, dopo alcuni giorni in coma farmacologico, sembra essere fuori pericolo, ma i medici del Sant’Orsola di Bologna che la stanno curando temono delle lesioni permanenti. Il genitore ha parlato di un “tragico errore” e non di un gesto volontario da parte sua.allaaldi un, indagato ilIl tutto è avvenuto alla vigilia di Natale. La coppia di genitori si era appena scambiata i regali con alcuni amici. Poi, alcuni minuti dopo, la ...