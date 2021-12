Il nuovo vaccino Corbevax, low cost e con un po’ di dna italiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un nuovo studio per il nuovo vaccino low cost Corbevax, che è stato ideato anche da una mente italiana. Il nuovo vaccino low cost Corbevax: tra gli ideatori un’italiana Il vaccino nuovo vaccino low cost Corbevax, creato negli Stati Uniti dal Texas Children’s Hospital e dal Baylor College of Medicine ha ottenuto l’autorizzazione per l’uso d’emergenza in India. Il farmaco è stato creato dalle menti del professor Peter Hotez e dalla professoressa Maria Elena Bottazzi, scienziata, a quanto riporta l’Infectious Diseases Data Observatory, è nata in Italia prima di trasferirsi in Honduras. Ed è lì che ha cominciato il suo percorso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Unstudio per illow, che è stato ideato anche da una mente italiana. Illow: tra gli ideatori un’italiana Illow, creato negli Stati Uniti dal Texas Children’s Hospital e dal Baylor College of Medicine ha ottenuto l’autorizzazione per l’uso d’emergenza in India. Il farmaco è stato creato dalle menti del professor Peter Hotez e dalla professoressa Maria Elena Bottazzi, scienziata, a quanto riporta l’Infectious Diseases Data Observatory, è nata in Italia prima di trasferirsi in Honduras. Ed è lì che ha cominciato il suo percorso ...

