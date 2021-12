Il Napoli segue Nicolò Casale: il Verona fissa il prezzo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Napoli segue diversi difensori centrali per sostituire Kostas Manolas partito a dicembre in direzione Olympiakos. Tra i nomi seguiti dal ds Cristiano Giuntoli, oltre ad Attila Szalai e Axel Tuanzebe, c’è anche Nicolò Casale, difensore del Verona. Nicolò Casale Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Verona valuta 15 milioni il suo difensore. Il Napoli, visti anche i buoni rapporti con la società veronese, valuta l’opzione per il futuro: il classe ’98 sarebbe sicuramente un investimento per il futuro. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ildiversi difensori centrali per sostituire Kostas Manolas partito a dicembre in direzione Olympiakos. Tra i nomi seguiti dal ds Cristiano Giuntoli, oltre ad Attila Szalai e Axel Tuanzebe, c’è anche, difensore delCome riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ilvaluta 15 milioni il suo difensore. Il, visti anche i buoni rapporti con la società veronese, valuta l’opzione per il futuro: il classe ’98 sarebbe sicuramente un investimento per il futuro.

