Il leader dei No Green pass di Torino: «Sono positivo, ma tornerò alla mia battaglia. Il Covid si cura» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) «Sono positivo, sto bene e ho iniziato le cure domiciliari. Cercherò di riprendermi per ritornare in prima linea nella battaglia. La gente come noi non molla mai. Il Coronavirus si cura». A scrivere questo messaggio sulla chat Telegram “La variante torinese” è Marco Liccione, leader del movimento No Green pass di Torino. Uno degli irriducibili che, nonostante la positività al virus, continua a dirsi contrario alla certificazione verde anti-Covid. Già ieri il leader del movimento “La variante torinese”, in un video pubblicato su Facebook, aveva parlato della sua condizione di salute: era apparso molto provato tra tosse, raffreddore e mal di testa. Il primo test rapido in farmacia era risultato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021) «, sto bene e ho iniziato le cure domiciliari. Cercherò di riprendermi per ritornare in prima linea nella. La gente come noi non molla mai. Il Coronavirus si». A scrivere questo messaggio sulla chat Telegram “La variante torinese” è Marco Liccione,del movimento Nodi. Uno degli irriducibili che, nonostante la positività al virus, continua a dirsi contrariocertificazione verde anti-. Già ieri ildel movimento “La variante torinese”, in un video pubblicato su Facebook, aveva parlato della sua condizione di salute: era apparso molto provato tra tosse, raffreddore e mal di testa. Il primo test rapido in farmacia era risultato ...

Il leader dei No Green Pass torinesi positivo al Covid Cerca Home Torino Torino Il leader dei No Green Pass torinesi positivo al Covid Giulia Zanotti - Dicembre 29, 2021 Torino Cala il Pm10 e torna il semaforo verde: domani nessun blocco del traffico Giul ...

