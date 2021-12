Il Governo decide | azzeramento della quarantena per chi ha tre dosi

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il cdm ha approvato un primo blocco di misure. Prossimo Cdm ( presumibilmente già nei primi giorni di gennaio ) potrà adottare ulteriori misure. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministrosalute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimentodiffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass Rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati. Green Pass Rafforzato Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività: • alberghi e strutture ricettive; • feste conseguenti alle cerimonie civili o ...

Anche la Grecia segna un nuovo record, con 28.828 contagi in un solo giorno, edi anticipare ... Ecco le tre categorie decise dalTeme uno 'tsunami di casi' dovuto alla diffusione ...Il cdm ha approvato un primo blocco di misure. Prossimo Cdm ( presumibilmente già nei primi giorni di gennaio ) potrà adottare ulteriori misure. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente ...Cambiano le regole della quarantena. Quando in Italia i positivi superano quota 98mila, il Governo allenta l'isolamento per chi è in regola con la 'tabella di ...Non sarà più sottoposto all'isolamento neanche colui che sarà vaccinato con due dosi da meno di quattro mesi dopo un contatto con una persone positive al Sars-CoV-2. Per queste persone ci sarà l'obbli ...