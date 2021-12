Il Governo decide: azzeramento della quarantena per chi ha tre dosi. Sul Super Pass al lavoro si decide in Cdm (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Via la quarantena per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che vengano a contatto con una persona poi risultata positiva al Covid, se asintomatici. Sarebbe questo, secondo quanto si apprende, l’orientamento del Governo mentre è ancora in corso la cabina di regia sul Covid. Per chi ha eseguito l’ultima vaccinazione da più di di quattro mesi - quindi con minore copertura dal contagio - la quarantena scenderebbe da 7 a 5 giorni, con tampone negativo. Per chi non è vaccinato resterebbe di 10 giorni. Per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa è possibile il prezzo calmierato per le mascherine Ffp2: lo ha detto lo stesso Costa nella trasmissione Tagadà su La7. Alla domanda: “ci sarà un prezzo calmierato per le Ffp2, visto che è richiesto un maggiore utilizzo da parte di una scala più ampia ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Via laper i vaccinati con booster o con dueda meno di quattro mesi che vengano a contatto con una persona poi risultata positiva al Covid, se asintomatici. Sarebbe questo, secondo quanto si apprende, l’orientamento delmentre è ancora in corso la cabina di regia sul Covid. Per chi ha eseguito l’ultima vaccinazione da più di di quattro mesi - quindi con minore copertura dal contagio - lascenderebbe da 7 a 5 giorni, con tampone negativo. Per chi non è vaccinato resterebbe di 10 giorni. Per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa è possibile il prezzo calmierato per le mascherine Ffp2: lo ha detto lo stesso Costa nella trasmissione Tagadà su La7. Alla domanda: “ci sarà un prezzo calmierato per le Ffp2, visto che è richiesto un maggiore utilizzo da parte di una scala più ampia ...

Advertising

MissDarcy60 : RT @Alexanderxxvii1: Mentre si decide di chiudere le attività turistiche e Il governo in meno di 24 ore fa sbarcare 1000 clandestini da… - AntoNio89992988 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Diciamoci la verità. Il governo vuole mettere a rischio la salute pubblica se decid… - 3e20121638a14b9 : RT @maurizioacerbo: Maggioranza decide aumento stipendi d'oro che sono già sopra media Ocse. Offende lavoratrici/lavoratori che mandano ava… - alberto51059 : RT @Alexanderxxvii1: Mentre si decide di chiudere le attività turistiche e Il governo in meno di 24 ore fa sbarcare 1000 clandestini da… - st_75 : RT @Alexanderxxvii1: Mentre si decide di chiudere le attività turistiche e Il governo in meno di 24 ore fa sbarcare 1000 clandestini da… -