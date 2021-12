Il film La Bella e La Bestia su Rai1 il 29 dicembre, Emma Watson dalla magia di Harry Potter a quella Disney: trama e cast (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il film La Bella e La Bestia su Rai1 segue la scia di Cenerentola e porta in tv un altro acclamato live action Disney. Stasera 29 dicembre va in onda il remake diretto da Bill Condon nel 2017, con Emma Watson (che rivedremo nell’attesa reunion di Harry Potter) nei panni della giovane e coraggiosa Belle che scioglierà il cuore della Bestia, interpretato da Dan Stevens. Adattamento del celebre film d’animazione Disney del 1991, la trama del lungometraggio non si distacca molto dall’originale. La storia è ambientata agli inizi del XIX secolo in Alsazia, in Francia. Un giovane principe, bello quanto arrogante, viene maledetto da una maga a cui aveva ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) IlLae Lasusegue la scia di Cenerentola e porta in tv un altro acclamato live action. Stasera 29va in onda il remake diretto da Bill Condon nel 2017, con(che rivedremo nell’attesa reunion di) nei panni della giovane e coraggiosa Belle che scioglierà il cuore della, interpretato da Dan Stevens. Adattamento del celebred’animazionedel 1991, ladel lungometraggio non si distacca molto dall’originale. La storia è ambientata agli inizi del XIX secolo in Alsazia, in Francia. Un giovane principe, bello quanto arrogante, viene maledetto da una maga a cui aveva ...

