Il farmacista di Viareggio spiega che non è contro i vaccini (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Strumentalizzato oltremodo da chi ha voluto interpretare il video in cui contava gli antigenici positivi associandoli a quante dosi avessero ricevuto i pazienti, il farmacista di Viareggio Giovanni Bergamini ha precisato sui social di non essere contro il farmaco. Fin dal primo momento infatti il filmato mancava di contesto: l'uomo, che lavora nella farmacia Calandra, si limitava infatti semplicemente a catalogare i test positivi tra chi aveva ricevuto una dose, due, tre o nessuna, aggiungendo alla fine: "Non faccio i commenti, dico solamente quello che vedo". Il suo gesto avrebbe potuto semplicemente certificare come siano stati principalmente i vaccinati a sottoporsi a test nel periodo delle feste, oppure che nonostante i vaccini la situazione sia particolarmente grave. Di certo senza contestualizzazione il video è ...

