Il Covid non molla la presa sulla Serie A: positivi allo Spezia, al Torino e alla Fiorentina (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Covid non molla la presa sulle squadre di Serie A. Dopo le positività riscontrate ieri, tra cui quella di Lozano, oggi Spezia, Torino e Fiorentina hanno comunicato nuovi positivi al Covid. Per i liguri s’è fermato Kovalenko. La viola e i granata, invece, hanno preferito non rendere nota l’identità dei calciatori coinvolti. Queste le comunicazioni. ACF Fiorentina comunica che, nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 svolti quest’oggi, sono stati riscontrati quattro casi di positività all’interno del gruppo squadra, di cui un calciatore. I test sono stati svolti individualmente e senza alcun contatto tra tesserati. Per questo motivo la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilnonlasulle squadre diA. Dopo letà riscontrate ieri, tra cui quella di Lozano, oggihanno comunicato nuovial. Per i liguri s’è fermato Kovalenko. La viola e i granata, invece, hanno preferito non rendere nota l’identità dei calciatori coinvolti. Queste le comunicazioni. ACFcomunica che, nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del-19 svolti quest’oggi, sono stati riscontrati quattro casi dità all’interno del gruppo squadra, di cui un calciatore. I test sono stati svolti individualmente e senza alcun contatto tra tesserati. Per questo motivo la ...

